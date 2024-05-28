الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم حالتا وفاة.. ننشر أسماء ضحايا حادث حريق مخزن ملابس فى الدقهلية

حريق مخزن ملابس رياضية
حريق مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكية في الدقهلية

استقبل مستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" حالتي وفاة، بينهم سيدة، جراء اندلاع حريق هائل داخل مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكية بشارع صيام، خلف شارع السكة الجديدة والمتفرع من شارع بنك مصر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بـ 8 سيارات إطفاء.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض الأهالي بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبلاستيك فى منزل مكون من 6 طوابق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عيدالحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك فى شقه فى الدور الثالث بالعقار.  

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، وهيئة الإسعاف بـ6 سيارات إسعاف، للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المباني المجاورة، ونقل الضحايا.

ولقى مصرعه في الحادث كل من: سعد المحمدى أحمد أحمد أبو الغيط، ادعاء صعق كهربائى (وتوفى فور وصول المستشفى)، وأميرة محمود ياسين 24 عامًا، ومقيمة بشارع أحمد ماهر المنصورة ادعاء اختناق وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.

فيما أصيب خلال الحادث كل من: نقيب شرطة محمد على توفيق 35 عامًا، وجرى إسعاف نتيجة تعرض للاختناق، أمين شرطة رضا جاد شعبان محمد 40 عامًا، ومقيم السنبلاوين ومصاب باختناق، أمين شرطة أحمد شحاتة أحمد حسين، 40 عامًا، ومقيم السنبلاوين، وبدير محمد السيد المتولي 37 عامًا، ومقيم قرية برق العز مصاب باختناق، عبد الرحمن السيد محي علي 20 عامًا، مقيم شارع الجلاء المنصورة ومصاب باختناق، ماجدة محمد أنور 24 عامًا، ومقيمة شارع الترعه بمدينة المنصورة اختناق، وفؤاد طارق القناوى 25 عامًا، ومقيم بالمنصورة.

وأسفر الحريق عن وفاة شخصين نتيجة الصعق الكهربائي وإصابة 7، وتم نقل 6 إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وإسعاف الأخير بموقع الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق. 

المنصورة محافظة الدقهلية الدقهلية مدينه المنصوره شارع بنك مصر

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