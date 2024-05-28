الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة شخصان وإصابة 7 آخرين فى حريق مخزن ملابس بالدقهلية

حريق مخزن ملابس رياضية
حريق مخزن ملابس رياضية ومنتجات بلاستيكية في الدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، بينهم 2 من أفراد إدارة الحماية المدنية، جراء اندلاع حريق هائل شب داخل مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكة بالطابق الثالث داخل عقار مكون من 6 طوابق بشارع صيام المتفرع من شارع بنك مصر فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارُا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغُا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبلاستيك فى منزل مكون من ٦ طوابق.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عيدالحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك في شقه بالدور الثالث بالعقار.  

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 8سيارات إطفاء وهيئة الإسعاف بـ6 سيارات إسعاف للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المباني المجاورة ونقل الضحايا.

وأسفر الحريق عن وفاة شخصين نتيجة الصعق الكهربائي وإصابة عدد 7 أشخاص، وتم نقل عدد 6 مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وإسعاف الأخير بموقع الحريق.

تحررعن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.  

محافظة الدقهلية الدقهلية مدينه المنصوره المنصورة نشوب حريق

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