الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هولندا تستضيف قمة الناتو عام 2025

الناتو
الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أن قمة الناتو لعام 2025، سوف تعقد في المنتدى العالمي في مدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو من العام المقبل.

وأعرب ستولتنبرج - في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو - عن امتنانه لهولندا لموافقتها على استضافة هذا الاجتماع للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن هولندا هي أحد الأعضاء المؤسسين لحلف الناتو وتقدم مساهمات حاسمة في الردع والدفاع عن الحلف.

وأضاف الأمين العام للناتو، أن القادة الذين سوف يشاركون في قمة 2025 سوف يتخذون القرارات الضرورية لمواصلة تكييف وتعزيز الحلف في ظل بيئة أمنية سريعة التغير، وقال: "نحن أقوى وأكثر أمانًا معًا في حلف شمال الأطلنطي".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات قمة الناتو تعتبر مناسبات بالغة الأهمية حيث يتخذ فيها قادة دول الحلفاء قرارات بشأن القضايا الشائكة التي تواجه الحلف، مع العلم بأن قمة الناتو لعام 2024 سوف تعقد في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

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