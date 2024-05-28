بوتين: مرتكبو الهجمات الإرهابية ضد روسيا أخطأوا وسيواجهون ردا شديدا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن منظمي الهجمات الإرهابية على أراضي روسيا الاتحادية أخطأوا في حساباتهم، ويواجه المخربون تصديًا وردًا شديدًا.

وفي تهنئته بيوم حرس الحدود، أشار رئيس الدولة إلى أن المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل مجموعات من المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب المعادية تم إحباطها إلى حد كبير بفضل تفاني قوات حرس الحدود.

وأضاف: "بفضل تفاني وتصميم حرس الحدود (الروسي) تم إلى حد كبير إحباط المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل عصابات المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب التابعة للعدو، وأولئك الذين خططوا لهذه الهجمات الإرهابية على أراضينا أخطأوا في حساباتهم وواجهوا تصديًا شديدًا".