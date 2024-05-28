الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثمان آخر ضحايا حادث الغرق بالدقهلية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

عثرت قوات إنقاذ شاطئ جمصة، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، على جثة الشاب "محمود أحمد شاهين"، آخر ضحايا حادث الغرق بمصيف جمصة، وجرى انتشال الجثمان ونقله للمستشفى، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الضحايا 6 شباب.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق مجموعة شباب في شاطئ زايد بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم ومسؤولي الشاطئ والإنقاذ لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء استحمام 6 شباب داخل مياه البحر في المنطقة ما بين 15 مايو والشيخ زايد بمصيف جمصة، جرفهم التيار، وأثناء محاولة شابين آخرين إنقاذهما لم يتمكنوا جميعهم من الخروج.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 منهم، وهم صالح مشاري السيد صالح، 16 عامًا، وأحمد بدر السيد يوسف، 16 عامًا، محمود أحمد شاهين، يقيمون بقرية الدمايرة مركز بلقاس، وعبدالله أمجد منير، 16 عامًا، مقيم بقرية عش العقاب مركز بلقاس، ومحمود علي زهران، 30 سنة، مقيم بأسيوط، ونجل عمه إبراهيم شعبان زهران علي، 28 عامًا، مقيم بأسيوط.

فيما تم إنقاذ شابين ونقلهما لمستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم، وجرى نقل الجثث للمشرحة، وتحرر محضر عن الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

قوات إنقاذ شاطئ جمصة جمصة الدقهلية حادث الغرق إنتشال الجثمان

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