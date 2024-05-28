محمد مرعى: التقدير الأمريكى لمصر يأتى إدراكًا لجهدها فى إغاثة غزة

قال محمد مرعي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يمكن الرد على ادعاءات cnn، باتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد خلاله احترام وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور الذي تقوم به مصر في الوساطة وجهود المفاوضات.

وأضاف محمد مرعي، خلال لقائه ببرنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، أنه كان يوجد اليوم وفد من الكونجرس الأمريكي من أعضاء الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وأيضًا أكدوا على محورية الدور المصري في خفض التصعيد الجاري وفي مفاوضات الهدنة، كما كان يوجد تقدير لما تقوم به مصر من جهود على مستوى العمل الإنساني والإغاثي، مؤكدًا أن مصر هي من قادت الجهد الإغاثي الإنساني لسكان قطاع غزة.

وأوضح أن مصر ترفض شرعنة إسرائيل للعمليات بمدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن نتنياهو لديه مشكلات في الداخل وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن نتنياهو يرتكب مجازر إبادة جماعية، لافتًا إلى أن إسرائيل في أزمة مع كل الدول، كما أن إسرائيل لا أحد يسيطر عليها.