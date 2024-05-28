وزير الصناعة: نبحث كل السبل لدعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات في مصر، والتي تعتمد على تحفيز الصناعات المغذية، مضيفًا: "من يريد أن ينضم للاستراتيجية أو البرنامج بحد أدنى لا يقل 10 آلاف وحدة للموديل".

استراتيجية صناعة السيارات

وأكد الدكتور أحمد سمير، خلال مداخلة ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه اجتمع مع وزير المالية أمس لمناقشة هذا شأن هذه الاستراتيجية، وبدأت اليوم الشركات في فهم هذه الاستراتيجية نظرا لأن الـ 10 آلاف وحدة في السوق لها آليات أخرى مثل القدرة الشرائية للمواطن، معبرًا: "بدأنا الآن التطرق والنظر إلى صناعة السيارات الصديقة للبيئة التي لا تعتمد على الوقود الأحفوري".

صناعة السيارات الصديقة للبيئة

وتابع:" الوزارة تبحث كافة السبل التي تدعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة، قائلًا: "العالم بدأ يتجه لها، وهناك سيارات جديدة ظهرت بجانب السيارات الكهربائية، جميعها في إطار سيارات صديقة للبيئة ولا تعتمد على الوقود الأحفوري".