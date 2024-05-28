الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليابان تدعو لتوخى الحذر بعد أنباء إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

صاروخ
صاروخ

حثت الحكومة اليابانية المواطنين على توخي الحذر واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عنها، بعدما وردت أنباء تتعلق بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ واحد على الأقل باتجاه محافظة أوكيناوا.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أمس الاثنين، أن الحكومة كانت قد أصدرت في وقت سابق تحذيرات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باتجاه محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، وحثت السكان على الاحتماء على الفور.

وأنهت الحكومة بعد ذلك حالة التأهب وألغت مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم، مشيرة إلى إنه من غير المتوقع أن يتجه الصاروخ الكوري الشمالي صوب البلاد، لكنها لاتزال تحثهم على اتباع التعليمات الرسمية.

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