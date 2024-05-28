الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوتيريش: لا مكان آمن فى غزة ويحب وضع حد للـ"الفظائع"

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربة الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب غزة.

وقال جوتيريش، إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

وأضاف جوتيريش في منشور على منصة إكس: "لا يوجد مكان آمن في غزة، يجب وضع حد لهذه الفظائع".

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية عن اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح في قطاع غزة، ما أثار غضب زعماء العالم الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير تفيد بأن ضربة نفذها ضد قادة حركة (حماس) في رفح تسببت في الحريق.

وحسبما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الغارة لم تكن تهدف إلى التسبب في سقوط قتلى من المدنيين.

وأوضح في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين، أنه "في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي".

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