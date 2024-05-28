هند البنا لـ"الشاهد": الحرب النفسية تأثيرها أكبر من القنابل

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن تأثير الحرب النفسية أقوى من القنابل والصواريخ.

وأضافت "البنا"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الحرب النفسية والترهيب الذي يحدث يسبب توترات كبيرة جدًا للمتلقي".

كما أوضحت أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يزيد من ارتباطهم بها، متابعة: "هو يهرب من الموت في هذه اللحظة إنما فكرة إنه يعود لأرضه موجودة، لا اعتقد إن الفكرة بالنسبة للفلسطيني ستكون الهرب من المنطقة إلى الأبد، لكن بعدما تنتهي المعركة هو عاوز يرجع تاني لمكانه".

وأكدت أن رغبة المواطن الفلسطيني في العودة إلى أرضه مدفوعة بالانتماء وحبه للمكان.