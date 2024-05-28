تقرير بريطانى: منافسة شرسة بين ترامب وبايدن تمهيدا لمارثون انتخابى شرس

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يتنافسان منافسة شرسة في يوم الذكرى الوطني.

وذكرت أن بايدن كرم القوات في يوم الذكرى، بينما يهاجم ترامب أعداءه ويصفهم بحثالة البشر.

رسائل متباينة واستطلاعات الرأي

وفي رسائل متباينة، يشيد الرئيس بالأبطال الذين سقطوا، بينما ينتقم ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المعارضين.



وذكرت احتفل جو بايدن ودونالد ترامب بالعيد الوطني ليوم الذكرى الذي يكرم قتلى الحرب الأمريكيين برسائل متباينة بشكل صارخ وعدت بالتنبؤ بالحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية المقبلة باعتبارها منافسة بين شخصيات متناقضة بشكل حاد.

وفي حفل أقيم في مقبرة أرلينغتون الوطنية، أشاد بايدن بالضحايا باعتبارهم أبطالًا ضحوا بأنفسهم في خدمة الديمقراطية والمثل العليا الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، اتخذ ترامب، على موقعه الإلكتروني "الحقيقة الاجتماعية"، مسارا مختلفا تماما، حيث منح تمنيات العيد لأولئك الذين وصفهم بـ"حثالة البشر" واتهمهم بمحاولة تدمير البلاد.



ويتنافس بايدن وترامب في استطلاعات الرأي الوطنية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مع تقدم ترامب في كثير من الأحيان بفارق ضئيل.

ومع ذلك، فإن استطلاعات الرأي لترامب أقوى في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي ستحسم المنافسة.

وكان من بين أهداف غضب ترامب في يوم الذكرى القضاة الذين ترأسوا محاكماته المختلفة، والكاتب الذي حصل على تعويضات تزيد عن 80 مليون دولار بعد اتهامه بالاغتصاب.

وبينما كان سلفه ومنافسه في انتخابات 2024 غاضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، زار بايدن - برفقة لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والجنرال سي كيو براون رئيس هيئة الأركان المشتركة، ونائبة الرئيس كامالا هاريس - قبر الجندي المجهول في أرلينغتون، المثوى الأخير للأبطال العسكريين الموقرين ورؤساء الولايات المتحدة.

ومن خلال تعريف عائلته بفكرة التضحية الوطنية، سلط بايدن الضوء على ابنه بو، وعزا وفاته بسرطان الدماغ قبل تسع سنوات هذا الأسبوع، إلى تعرضه لحفرة الحروق أثناء خدمته في الجيش في العراق.

وقال بايدن، بعد أن وصف “الثقب الأسود” الذي ينفتح أمام أفراد الأسرة الذين يسمعون نبأ وفاة قريب يخدم في زمن الحرب: “إن الأذى لا يزال حقيقيا، ولا يزال قاسيا”.

وتابع: “هذا واجبي يا أبي، إنه واجبي، كان هذا هو القانون الذي عاش ابني بموجبه.. العقيدة التي اتبعها جيل أعضاء الخدمة في المعركة على الأرض من حولنا من قبل الأبطال الذين سقطوا”.



ويبدو أن كلمات بايدن محسوبة لتتناقض مع التعليقات السابقة المنسوبة إلى ترامب بشأن أفراد الجيش الذين سقطوا، والذين قيل إنه سخر منهم ووصفهم بـ "الخاسرين" و"المغفلين" لأنهم سمحوا لأنفسهم بالقتل في المعركة.