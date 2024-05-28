أستاذ قانون دولى: الهجوم على رفح يؤكد انتفاض القضاء الدولى ضد الكيان الصهيونى

قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف الهجوم على رفح يؤكد انتفاض القضاء الدولي ضد الكيان الصهيوني، حيث هذه القرارات الأخيرة دليل على الضغط الشعبي الأوروبي على الحكومات بعد ارتكاب إسرائيل أبشع الجرائم الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور حاتم العبد، خلال حواره لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن قرار محكمة العدل الدولية سيظل له أهمية معنوية؛ ولكن يمكن القول أن تنفيذ قرار إنهاء الحرب مرهون بإرادة الدول.

قرارات محكمة العدل الدولية

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد سبيتة القيادي بحركة فتح الكاتب المحلل السياسي، إن قرار محكمة العدل الدولية مرتبط بموافقة مجلس الأمن، وهنا يظهر دور الفيتو الأمريكي، معبرًا: "قرار محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، حقق حلم انضمام عدد من الدول الأوروبية المحترمة بالاعتراف بفلسطين".

وتابع: "الوضع بدأ يأخذ أبعاد مختلفة فالعالم الغربي به مدن تخرج ليل نهار في وقفات احتجاجية لدعم القضية الفلسطينية".