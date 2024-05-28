هند البنا لـ"الشاهد": ضحايا الحروب يعانون دائما من مشكلات نفسية (فيديو)

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن: "الأطفال اهتموا بالقضية الفلسطينية وتابعوا أحداثها عن كثب، ولكن هناك جزءا كبيرا منهم تعرض للشعور بعدم الأمان جراء المشاهد المروعة التي شاهدها خلال الأحداث الدائرة في قطاع غزة، وهناك من عانوا بشدة من اضطرابات نفسية شديدة".

وأضافت البنا، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الأطفال الذي عانوا من هذه الاضطرابات تأثرت حياتهم بشدة، سواء حياتهم الاجتماعية أو الدراسية، وهذا الأمر يتطلب علاجا نفسيا ودعما أسريا، حتى يستطيعوا الشعور بالطمأنة مرة أخرى، كما أن المجتمع عليه دور كبير في توعية الأطفال وتنمية فكرة الانتماء بداخلهم".

وتابعت: "رصدت بنفسي أيضا داخل عيادتي ضحايا الحروب من الأطفال في اليمن والسودان، واكتشفت أنهم يعانون بشكل ضخم من مشكلات نفسية خطيرة، فضلا عن القلق الدائم من الأصوات العالية التي يتعرضون لها، الأمر الذي تسبب لهم في أغلب الأحيان بفقدان الثقة في الأسرة نفسها".