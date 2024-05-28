الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-5-2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص متابعي كرة القدم والمشجعين على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وذلك مع انتصاف الأسبوع وصولًا ليوم الثلاثاء، سيقل عدد المباريات تدريجيًا حول العالم مع نهاية أغلب المسابقات الكبرى بأوروبا والعالم العربي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتتواصل منافسات الدوري المغربي وتخوض الفرق المتصارعة على الصدارة الجيش الملكي والرجاء مباراتين قويتين.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

سيراميكا كليوباترا x مكادي - 04:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.
سموحة x لافيينا اف سي - 07:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎. 
زد x الداخلية - 04:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

يوسفية برشيد x الفتح الرياضي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV. 
مولودية وجدة x نهضة الزمامرة - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV. 
الجيش الملكي x شباب السوالم الرياضي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.
اتحاد طنجة x الرجاء الرياضي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV. 
نهضة بركان x شباب المحمدية - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV. 
الوداد الرياضي x أولمبيك آسفي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

رسميًا.. نادى الألومنيوم يطالب الجبلاية بتعويض مالى بعد تأجيل مباراة الأهلى

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

ويعود نادي الزمالك إلى الدوري بعد فترة التوقف وذلك بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو المقبل، بتمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء جدول مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم والقنوات الناقلة مباريات

مواد متعلقة

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

رسميًا.. نادى الألومنيوم يطالب الجبلاية بتعويض مالى بعد تأجيل مباراة الأهلى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل.. إعلام عبرى: حدث صعب وقعت به قواتنا.. وفقدنا الاتصال

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل.. قصف مدفعى وجوى يستهدف المناطق الوسطى والغربية والشرقية من رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلي تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح