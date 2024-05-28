جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-5-2024 والقنوات الناقلة

يحرص متابعي كرة القدم والمشجعين على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وذلك مع انتصاف الأسبوع وصولًا ليوم الثلاثاء، سيقل عدد المباريات تدريجيًا حول العالم مع نهاية أغلب المسابقات الكبرى بأوروبا والعالم العربي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتتواصل منافسات الدوري المغربي وتخوض الفرق المتصارعة على الصدارة الجيش الملكي والرجاء مباراتين قويتين.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

سيراميكا كليوباترا x مكادي - 04:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

سموحة x لافيينا اف سي - 07:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

زد x الداخلية - 04:00 مساء بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

يوسفية برشيد x الفتح الرياضي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

مولودية وجدة x نهضة الزمامرة - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

الجيش الملكي x شباب السوالم الرياضي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

اتحاد طنجة x الرجاء الرياضي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

نهضة بركان x شباب المحمدية - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

الوداد الرياضي x أولمبيك آسفي - 08:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود نادي الزمالك إلى الدوري بعد فترة التوقف وذلك بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو المقبل، بتمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.