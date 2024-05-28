الثلاثاء 28 مايو 2024
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هند البنا تفند لـ"الشاهد" أفكار وآراء الجيل الجديد تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن: "هناك 3 آراء وأفكار للجيل الحالي الذي يتابع بشكل يومي أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة، فهناك جزء لا يبالي تماما بالأحداث الجارية حوله، أم الثاني كان يتابع القضية بشكل مستمر حتى أصيب بالإحباط واليأس؛ لأن من وجهة نظره ليس هناك أي أمل تجاه تغيير ما يحدث الآن بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت البنا، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الجزء الثالث من الجيل الحالي يعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية ولا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، ويشارك بشكل فعال في حملات المقاطعة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والثلاث فئات من هذا الجيل يعيشون في مجتمع واحد، لكن كل جزء منهم له تفكير مختلف عن الآخر".

وتابعت: "دور الدولة هنا تجاه أفكار هذا الجيل هو توحيد الأفكار، وهذا الدور يشمل أيضا وسائل الإعلام المحلية والأسر المصرية، من خلال تنمية فكرة الانتماء والوطنية، وهذا الأمر يمكن تطبيقه بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدموها بشكل دوري؛ لأن هذا الجيل سيكون هو صاحب القرار في المستقبل". 

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