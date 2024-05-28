الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هند البنا لـ"الشاهد": الجيل الحالى أصبح أكثر وعيا واهتماما بالقضية الفلسطينية (فيديو)

الدكتورة هند البنا
الدكتورة هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن: "أهم مميزات الزمن الحالي هي وسائل المعلومات السريعة، فالشباب أصبحوا يتلقون المعلومات قبل الخبر، كما يطلعون بشكل دوري على كل ما يحدث حولهم بأعينيهم من خلال مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي جعل التضامن مع القضية الفلسطينية يتوسع بشكل كبير في كافة أنحاء العالم".

وأضافت البنا، خلال لقائها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "القضية الفلسطينية أصبحت قضية إبادة جماعية، فهذه الحرب تحديدا مختلفة عن ما سبقها من حروب حول العالم؛ لأن الجيش الإسرائيلي لا يحارب دولة معينة، بل يبيد مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالتسليح أو الحروب، وهذا الأمر ما خلق الجانب الإنساني وامتد ليشمل تظاهرات شبابية مؤيدة للقضية الفلسطينية في معظم دول العالم".

وتابعت: "هناك جيل كامل لم يرى من قبل مثل هذه المشاهد الوحشية التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولكن منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، أصبح هناك اهتماما كبيرا لدى هذا الجيل بما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وحين يرى الأطفال تقتل بشكل وحشي أمامه، سرعان ما يعبر عن غضبه بالطريقة التي يستطيع اتبعاها، حتى لا يشعر بالعجز تجاه الأبرياء الذين يسقطون يوميا".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز هند البنا الصحة النفسية اكسترا نيوز غزة قطاع غزة حرب غزة أحداث غزة الضفة الضفة الغربية رفح مجزرة رفح اجتياح رفح الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. اشتباكات قوية مع قوات الاحتلال بمحيط مسجد "العودة" وسط رفح الفلسطينية

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل.. إعلام عبرى: حدث صعب وقعت به قواتنا.. وفقدنا الاتصال

عاجل.. قصف مدفعى وجوى يستهدف المناطق الوسطى والغربية والشرقية من رفح الفلسطينية

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلي تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح