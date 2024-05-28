الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

هند البنا لـ"الشاهد": نتنياهو شخص "مرتبك ووحشي"

الدكتورة هند البنا
الدكتورة هند البنا

قالت د.هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنها ترى بنيامين نتنياهو شخص مرتبك لا يستمد قوته من إلا من الناس حوله.

أضافت البنا، خلال حوارها برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هو يحاول يرضي الشعب الإسرائيلي" مؤكدة أن نتنياهو شخص وحشي.

كما أوضحت استشاري الصحة النفسية أن الإسرائيليين الذين يرتكبون المذابح في غزة لديهم أزمات نفسية، متابعة: "لكن بتكون عنده صفات السيكوباتي الشخص الذي يعاني من العدائية طوال الوقت مع من حوله".

هند البنا الدكتورة هند البنا الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الحرب

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