هند البنا لـ"الشاهد": نتنياهو شخص "مرتبك ووحشي"

قالت د.هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنها ترى بنيامين نتنياهو شخص مرتبك لا يستمد قوته من إلا من الناس حوله.

أضافت البنا، خلال حوارها برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هو يحاول يرضي الشعب الإسرائيلي" مؤكدة أن نتنياهو شخص وحشي.

كما أوضحت استشاري الصحة النفسية أن الإسرائيليين الذين يرتكبون المذابح في غزة لديهم أزمات نفسية، متابعة: "لكن بتكون عنده صفات السيكوباتي الشخص الذي يعاني من العدائية طوال الوقت مع من حوله".