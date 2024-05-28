الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهلال يفوز على الوحدة فى ختام روشن السعودى

الهلال
الهلال

فاز فريق الهلال على مضيفه الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح محمد كنو التسجيل لـ الهلال بهدف أول في الدقيقة 19 من متابعة لتمريرة سالم الدوسري، قبل أن يعادل يحيى ناجي النتيجة لـ الوحدة بهدف في الدقيقة 77 عن طريق يحيى ناجي.

وأحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة 92 بعد نزوله كبديل، مهديًا فريقه نقاط الانتصار، ومتجاوزًا رقم الفرنسي بافتيمبي جوميز حيث صار الهداف التاريخي لـ "الزعيم" في موسم واحد ببطولة الدوري السعودي.

وبتلك النتيجة، أنهى الهلال الدوري بدون أي هزيمة، محققًا "الدوري الذهبي"، حيث رفع رصيده إلى 96 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

يُذكر أن الهلال يستعد لمواجهة النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - سالم الدوسري

خط الوسط: محمد القحطاني - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

الهلال الوحدة دوري روشن السعودي ألكسندر ميتروفيتش محمد كنو

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