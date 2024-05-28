الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

هند البنا لـ"الشاهد": الحرب تفرز العداء والعدوان الدائم والرغبة في الانتقام

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة هند البنا

قالت د.هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن الإسرائيليين الذين يرتكبون المذابح في غزة لديهم أزمات نفسية، متابعة: "لكن بتكون عنده صفات السيكوباتي الشخص الذي يعاني من العدائية طوال الوقت مع من حوله".  

أضافت البنا، خلال حوارها برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن من ضمن سلبيات الحرب أنها ستؤدي إلى العدائية الدائمة وطوال الوقت هناك رغبة في الانتقام.

وتابعت "لكن لما المسئول الإسرائيلي يجي ينام أكيد يعاني من الارتباك والتوتر ورغبة في إنهاء الموضوع بسرعة، لأنهم لديهم رغبة في الانسحاب ويعانون من الخوف الدائم معندهمش أمان، لكن رغبتهم في الانتقام هي المسيطرة بشكل أكبر من أجل الوصول للنهاية والنصر".

هند البنا الدكتورة هند البنا الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الحرب

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