هند البنا لـ"الشاهد": المجتمع الإسرائيلي يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية

قالت د.هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن سيكيولوجية المجتمع الإسرائيلي جبانة، ليس لديهم فكرة الاستمرار في معركة فترة طويلة.

أضافت البنا، خلال حوارها برنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن استمرار الحرب الحالية على غزة سبب ارتباك وقلق في إسرائيل.

وتابعت "مع الغرور وثقته في نفسه إن الموضوع سينتهي بسرعة وجدوا الموضوع يطول وهم في إسرائيل يعانون، وهناك مشكلات نفسية واجتماعية ظهرت في المجتمع الإسرائيلي بسبب الحرب".

واستكملت "البنات في إسرائيل تقول طول الوقت نشوف كوابيس وفزع ورعب، وظهرت مرة أخرى الاعتداءات الجنسية وبدأ يظهر في المجتمع الإسرائيلي مشكلات اجتماعية ونفسية".