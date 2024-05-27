الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هند البنا لـ"الشاهد": حرب غزة شوهت جيلًا كاملًا وعززت رغبتهم في الانتقام

هند البنا
هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن العدوان على غزة يتسبب في تشويه جيل كامل من الأطفال، ويعزز بداخلهم الرغبة الشديدة في الانتقام.

وأضافت "البنا" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم التعامل مع ذلك بعمل جلسات وإسعافات نفسية أولية؛ متابعة: "يجب ألا ننتظر لما بعد الصدمة لكي نتعامل معهم؛ لأنهم يعيشون في صدمات متتالية، ويكون العلاج عن طريق جلسات دعم نفسي تمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بالرسم والغناء لتفريغ الطاقة النفسية والانفعالات".

وتابع: "هذا من المفترض أن يحدث، من لم يعالج نفسيًا ستكون لديه رغبة شديدة في الانتقام، وهذا أثر من الآثار المدمرة للحرب أنها تخلق أطفالًا مشوهة لديها الرغبة في الانتقام ومتطرفين".

واستكملت: "أيضًا قد يتعرض الطفل لعدم الاندماج ويبقى شخص غير منتج ومحبط مش قادر يعمل أي حاجة بسبب إحساسه بالعجز علشان مش قادر يعمل لأهله حاجة، ويشعر بالذنب تجاه نفسه ومن حوله وإن العالم مش شايفه".

هند البنا الدكتورة هند البنا الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الحرب

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