الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب غانا للساق الواحدة يتوج ببطولة أمم أفريقيا بالقاهرة

منتخب غانا لكرة القدم
منتخب غانا لكرة القدم للساق الواحدة بلقب بطولة افريقيا

توج منتخب غانا لكرة القدم للساق الواحدة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الساق الواحدة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت.

وتمكن منتخب غانا من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

حضر المباراة النهائية الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة، ومحمد عادل حسني رئيس لجنة الساق الواحدة ونائبته سارة سمير.

كما حضر الدكتور محمود عبدالعزيز مدير الاتحادات النوعية في وزارة الشباب والرياضة مندوبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحصد منتخب الجزائر الميدالية البرونزية، بعد الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على حساب نيجيريا بنتيجة 3/1، وحصد رؤوف أوشن لاعب الجزائر جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وجاءت الجوائز الفردية في البطولة كالتالي:

هداف البطولة محسن شرار لاعب المغرب
ستيفن اوبنج مدرب غانا أفضل مدرب
سيراليون جائزة اللعب النظيف
محمد مبارك لاعب غانا أفضل لاعب
يونس أكدال حارس منتخب المغرب أفضل حارس

كان قد تمكن منتخب مصر من احتلال المركز السابع بالبطولة القارية ليتمكن من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفراعنة في الحدث العالمي.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأخيرة له على تنزانيا أمس الأحد، بنتيجة 2/1.

وشهدت البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي: جامبيا، السنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

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