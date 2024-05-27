ختام الدوري السعودي.. النصر يفوز على اتحاد جدة في ليلة استثنائية لـ رونالدو

فاز فريق النصر على ضيفه اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 69 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها مارسيلو بروزوفيتش من الجهة اليمنى، ليصبح اللاعب صاحب أكثر عدد من الأهداف بموسم واحد في بطولة الدوري السعودي على مر التاريخ.

وأحرز عبدالرحمن الغريب الهدف الثالث لـ النصر في الدقيقة 79 من ركلة جازء، قبل أن يحرز فرحة الشمراني وفابينيو هدفين للاتحاد في الدقيقة 89، 92.

وسجل مشاري النمر رابع الأهداف لـ النصر في الدقيقة 95، مؤكدًا انتصار فريقه.

يُذكر أن الاتحاد أكمل المباراة منقوصًا منذ الدقيقة 66 بتحصل لاعبه سويلم المنهالي على البطاقة الحمراء للخشونة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر لـ 82 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل الاتحاد أمام النصر في دوري روشن السعودي

أما عن تشكيل الاتحاد أمام النصر في دوري روشن السعودي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: سعد آل موسى - حسن كادش - سويلم المنهالي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: عوض الناشري - نجولو كانتي - فيصل الغامدي

خط الهجوم: أحمد الغامدي - جواو فيليبي جوتا - طلال حاجي

تشكيل النصر أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي

أما عن تشكيل النصر أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط الهجوم بجوار السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل النصر أمام الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: نواف بوشل - عبدالإله العمري - محمد فتيل - محمد قاسم

خط لوسط: علي الحسن - عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو