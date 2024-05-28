الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هند البنا لـ"الشاهد": العدوان على غزة يسفر عن خروج جيل من الأطفال لديه نزعة انتقامية

الدكتورة هند البنا
الدكتورة هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن التأثيرات النفسية للحرب على الأطفال يمكن رصدها بسماع كلام الأطفال الفلسطينيين عبر الفيديوهات.

وأضافت "البنا" خلال حوارها برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "تجد الطفل الفلسطيني يقول أنا نفسي أعيش مش أكثر، وتظهر عليهم مشاعر الخوف والفقد ويشعرون إن مفيش حياة أصلا".

وأكد أن هذه المشاعر صعبة جدًا على الأطفال واستمرار ذلك لفترة طويلة يسبب العديد من الاضطرابات، متابعًا: "هناك تحذيرات من أن الأحداث المشتعلة في غزة الآن تخرج أطفال منتقمين".

وتابعت: "المنطقة هنا مشتعلة جدًا نفسيًا واجتماعيًا يتطلع جيل رغبته الشديدة هي الانتقام والثأر لأهله وبلده ووطنه، الاعتياد يولد رغبة أكبر في الانتقام وهذا هو الخطر الأكبر، ممكن دي تكون بؤرة إرهابية فيما بعد".

هند البنا الدكتورة هند البنا الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الحرب

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