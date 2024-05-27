الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة مد فترة التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم.. مصدر يكشف التفاصيل

وظائف مسابقة التربية
وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024

تنتهى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم من استقبال طلبات التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم فى نسختها الثالثة لعام 2024، لعدد 18886 معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس - السادس) للمواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلى بجميع محافظات الجمهورية.

وظائف مسابقة التربية والتعليم 

نفى مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صدور قرار رسمى من قبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمد فترة التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم بشكل استثنائى عما هو محدد له فى يوم 27 مايو الجارى، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأحد تقديم طلبات شغل أيًا من الوظائف المعلن عنها بعد الموعد المحدد سلفًا.

بوابة الوظائف الحكومية 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بوابة الوظائف الحكومية هى الآلية الوحيدة للتقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم، دون وسيط أو مقابل رسوم، حيث يقتصر الأمر على تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف وتعبئة البيانات المطلوبة، والاحتفاظ برقم سرى يتم إرساله على رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب الطلب، ليتمكن من الاستعلام من خلاله عن موقف الطلب وموعد الاختبارات وغيرها من الخطوات اللاحقة.

اختبارات مسابقة التربية والتعليم

من المقرر أن يقوم التنظيم والإدارة بعد غلق باب التقديم بفحص الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم يتبع ذلك إجراء الاختبارات الإلكترونية فى مقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفق منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

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