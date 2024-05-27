متحدث الحكومة: نسعى لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء، إن رغيف الخبز يتكلف جنيه وربع ويباع للمواطن بخمس قروش، ولذلك هناك مقترح بشأن تحريك ولو بسيط لسعر الخبز لحصول الدولة على جزء بسيط من التكلفة مع مراعاة ظروف المواطن البسيط.

دعم الدولة للخبز

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن رئيس الوزراء حريص كل الحرص على دعم قطاع الصناعة ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وقدراتها الإنتاجية.

توازن الاقتصاد المصري

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى لاستعادة التوازن في الاقتصاد الوطني، مع القيام بتحريك الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود مع نهاية 2025 مع استمراره للسولار لتأثيره على السلع وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة تريد تحريك الدعم المقدم لبعض السلع والخدمات ما يمكنها من القدرة على استمرار تقديم الخدمة عن هذه السلع.