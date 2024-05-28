سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/5/28 مقابل الجنيه المصرى

يحرص المسافرون إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 /5 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث أعلنت البنوك العاملة من ضمن القطاع المصرفي المصري، عن آخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم طبقًا لمواقع البنوك الرسمية؛ إذ أن يتراوح ما بين مبلغ 12.49 جنيه للشراء، و12.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 /5 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر «الدستور» في هذه السطور القادمة أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 28-5-2024، طبقًا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو مبلغ 12.58 جنيه للبيع، و12.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، نحو قيمة 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو مبلغ 12.55 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، قيمة 12.50 جنيه للشراء، ومبلغ 12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو نحو قيمة 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.86 جنيه للشراء.

51 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء

59.72 جنيه للشراء.

59.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.14 جنيه للشراء.

153.07 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.78 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

11.90 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع