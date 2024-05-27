هند البنا لـ"الشاهد": 22% ممن يعيشون في فترات حروب يعانون من اضطرابات نفسية

قالت د.هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن هناك دراسات أجريت عن التأثيرات النفسية للحروب، وأكدت أن 22% من الناس الذين يعيشون فترات صراع وحروب يعانون من اضطرابات نفسية مثل القلق والتوتر.

أضافت "البنا" خلال حوارها برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "تلك الاضرابات النفسية قد تستمر من 3 أشهر وحتى 3 سنوات ولا تقف عند مرحلة معينة".

تابعت "أعراض ذلك الاكتئاب والقلق والخوف الشديد وقد يصل الأمر إلى الأفكار الانتحارية والقلق الزائد طوال الوقت وفقدان الأمان، لأن الحرب مبنية على فكرة عدم الأمان وطوال الوقت يعيش الناس في قلق وتوتر".