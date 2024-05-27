الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقيادة موسيماني.. أبها يخسر من الحزم ويهبط لدوري الدرجة الثانية السعودي

موسيماني
موسيماني

هبط نادي أبها السعودي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لدوري الدرجة الثانية السعودي رسميًا اليوم الإثنين.

وخسر أبها في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي من نظيره الحزم الهابط منذ الجولة الماضية، بهدفين لهدف ليهبط إلى دوري يلو بعد موسم واحد فقط من صعوده.

وتواجد أبها في المركز الـ 16 بـ 32 نقطة، بينما تواجد الحزم في المركز الأخير والـ 18 بـ 24 نقطة.

وقاد موسيماني أبها في يناير الماضي وقادهم في 7 لقاءات فاز في 2 وتعادل 2 وخسر 3.

وامتلك موسيماني خبرة تدريبية في الملاعب الخليجية، إذ تولى تدريب فريق أهلي جدة السعودي، خلال موسم 2022-2023، حيث قاد للتأهل إلى دوري المحترفين السعودي، بعد احتلاله صدارة دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

كما تولى المدرب الجنوب إفريقي تدريب فريق الوحدة الإماراتي، في 18 يونيو الماضي، لكن تجربته لم تدم سوى أشهر قليلة، بعد أن تم فسخ التعاقد معه في 10 نوفمبر.

وتولى موسيماني، تدريب الأهلي، حيث قاده لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين (2019-2020)، و(2020-2021)، ولقبين لكأس السوبر الإفريقي، ولقب واحد لكأس مصر، إلى جانب قيادته الفريق لحصد الميدالية البرونزية لكأس الأندية مرتين في نسختي 2020 و2021.

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