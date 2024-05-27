صاحب The Garfield يروي قصة أول راتب ضخم حصل عليه

تحدث نجم هوليوود كريس برات، عن أول مرة حصل فيها على مبلغ كبير من المال نظير عمله في هوليوود، وذلك خلال لقائه في برنامج "Sway In The Morning" على قناة SiriusXM.

خلال الحوار، كشف برات، 44 عامًا أنه أنفق كل راتبه الأول كممثل بسبب عدم معرفته كيفية التعامل مع المال.

عندما سُئل عما إذا كانت بداياته المتواضعة أثرت على علاقته بالمال، فكشف نجم فيلم "The Garfield" أن الأمر كان عكس ذلك تمامًا بالنسبة له.

"كان لدى انطباع بأن المال لن ينفد أبدًا"، قال برات بابتسامة قبل أن يضحك، "في أول راتب حصلت عليه، قلت لنفسي: هل أنت جاد؟ لقد عشت على القليل من المال لفترة طويلة، لذا كانت أول وظيفة كبيرة حصلت عليها... كانت فيلمًا تلفزيونيًا. لقد حصلت على 75 ألف دولار"، بحسب مجلة people.

وكشف برات أنه أنفق الأموال من خلال السفر في إجازات إلى أماكن مختلفة من العالم مثل هاواي وأستراليا".

برات ليس لديه ثقافة مالية

وأكد أنه لم يتعلم مطلقًا الثقافة المالية عندما كان صغيرًا، ولم يعرف كيفية التعامل مع الأموال أو إدارتها، مضيفًا:" "استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى أتوقف وأقول: حسنًا، يجب أن أكون حكيمًا بشأن هذا الأمر. يجب أن أفكر، ماذا سأفعل؟ كيف سأصل إلى النقطة التي إذا توقفت عن العمل يومًا ما، سأظل بخير؟ وتابع: "عائلتي ستكون بخير".

وأضاف أن وضع خطة مالية في وقت لاحق من حياته كان "إحدى خطوات نموه".

وشارك برات لحظاته المهنية التي شعر فيها بالنجاح، بما في ذلك الحصول على بطاقة SAG الخاصة به وإعلان تلفزيوني لـ Carl's Jr، وشراء منزل لوالدته بعد ظهورها في المسلسل التلفزيوني "Ever wood".