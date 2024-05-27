الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيراميدز يخاطب الزمالك للحصول على مكافآت الكونفدرالية

بيراميدز
بيراميدز

أرسل نادي بيراميدز خطابين رسميين لنظيره نادي الزمالك يطلب فيهما قيمة المكافآت المالية المنصوص عليها في تعاقد الناديين في صفقات نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، بعد حصول النادي الأبيض على لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه الأول أنه طبقا إلى أحكام الفقرة الثانية والرابعة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعبين عمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/١٤، فإننا نذكركم بضرورة سداد المكافآت المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بعمر جابر، ومليون ونصف المليون جنيه المكافأة الخاصة بنبيل دونجا، بجانب ضريبة القيمة المضافة، ليصبح إجمالي المطلوب في عقدي عمر جابر ودونجا من الزمالك ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه.

وفي الخطاب الثاني، أكد بيراميدز، أنه وفقا لأحكام الفقرة الثانية والثالثة من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك والمؤرخ في ٢٠٢٤/۰۱/۳۱، نذكركم بضرورة سداد المكافأة المستحقة لنادي بيراميدز بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهي مبلغ مليون جنيه مكافأة تحقيق الكونفدرالية بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، مليون و١٤٠ ألف جنيه.

بيراميدز الكونفدرالية عمر جابر عبد الله السعيد عقد انتقال اللاعبين عمر جابر

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