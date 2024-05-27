الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات لـ"الدستور": نستهدف الوصول إلى 26 مركزًا للإبداع الرقمى خلال 2024

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبير بملف بناء القدرات وتدريب الشباب وتاهيلهم إلى سوق العمل الحر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد مراكز إبداع مصر الرقمية إلى 26 مركزا خلال 2024، بعد الانتهاء من إنشاء 20 مركزا منها قبل 30 يونيو المقبل.

وأكد وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المراكز تستهدف نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن أبرز المحافظات التي حضيت بهذه المراكز القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بنى سويف، الوادى الجديد، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا،مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شمال سيناء، بورسعيد، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، المنصورة. 

وألمح إلى أن الوزارة وضعت خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتنمية مهارات الشباب بمختلف المحافظات، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الي أن المراكز تضم معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.
وتابع أن أنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية شملت احتضان 164 شركة ناشئة، وتدريب 14690 متدربا ومستفيدا من برامج ريادة الأعمال، ودعم نحو 6369 مهنى مستقل.
وقال إن الوزارة تستهدف توفير آلاف فرص العمل من خلال برامج التدر يب وتأهيل الشباب الي سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد حتي الآن.

عمرو طلعت وزير الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوق العمل الحر بناء القدرات مراكز ابداع مصر الرقمية

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