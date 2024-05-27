الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، إنجازًا استثنائيًا ببطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث أصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ هذه البطولة.

يذكر أن رونالدو أتم انتقاله. إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، بعدما انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وتألق رونالدو بتسجيله ثنائية في مرمى فريق الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة دوري روشن، في الدقيقتين 45+3، 69 على الترتيب، مما رفع رصيده من الأهداف إلى 35 هدفًا في هذا الموسم من بطولة الدوري السعودي.

بهذا الإنجاز، يتفوق رونالدو على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، الذي سجل 34 هدفًا مع فريق النصر في موسم 2019-2020.

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا سجل 44 هدفًا للنصر هذا الموسم في 44 مباراة شارك فيها، إضافة لصناعته 13 آخرين بمختلف المسابقات.

كريستيانو رونالدو دوري روشن رونالدو كريستيانو النصر

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