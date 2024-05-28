الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسلام الكتاتنى: جماعة الإخوان حرصت على تسييس الدين لصالح أفكارها

إسلام الكتاتنى
إسلام الكتاتنى

قال إسلام الكتاتني، الخبير في الحركات السياسية، إن السيطرة على الشعوب يمكن تحقيقه بشكل سريع من خلال الدين، حيث من خلال الدين يتم السيطرة على العقول باكتساب بعض المبادئ والأفكار التي تتناسب مع أفكار الجهة التي تريد أن ينساق الشعب خلفها.

السيطرة على العقول 

وأكد إسلام الكتاتني، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان حرصت على تسييس الدين بما يتناسب مع مبادئها وأفكارها.

وأضاف في حديثه، أن الإخوان استطاعت أن تحتكر عقول المواطنين في أوقات زمنية معينة، حيث ترسخ داخل العقول أن الجماعات الإسلامية هي من تمتلك التفكير الديني الصحيح، وجميع معلوماتهم صحيحة وغير منقوصة.

ثورة 30 يونيو

وأشار إلى أنه من محاسن ثورة 30 يونيو انتصار إيمان الفطرة على مظاهر الجماعات المتطرفة عن الدين، حيث كانت هذه الجماعات تحرص على الظهور بكل ما يوحي بالتدين دون أن يكون بداخلهم إيمان حقيقي.

إسلام الكتاتني حديث الاخبار ريهام السهلي اكسترا نيوز

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