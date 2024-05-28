الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تعرقل التعريفات الجمركية الصينية سياسة الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

أمريكا والصين
أمريكا والصين

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على المنافسة على الرئاسة الأمريكية وكيفية التعامل مع التعريفات الجمركية الصينية، لافتة الى أن كلا المتنافسين على الرئاسة الأمريكية يتواصلان إلى أدوات سياسية عقابية ربما كانت ناجحة في الثمانينات، ولكنها ستؤدي إلى نتائج عكسية سيئة اليوم. 

وذكرت الصحيفة، أن التعريفات الجمركية الصينية لن تجعل أمريكا قوى عظمى مرة أخرى، على حد قول الصحيفة. 

ديناميكية الالتواء الزمني المحيطة بالحرب التجارية 

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وأضافت الصحيفة أنه من الصعب أن نغفل ديناميكية الالتواء الزمني المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع اشتدادها في الوقت الحقيقي.

ولنتأمل هنا الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا بمضاعفة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى أربعة أمثالها لتصل إلى 100%، وزيادة الضرائب على الواردات من البطاريات المتقدمة، والخلايا الشمسية، ورافعات البناء، والمعدات الطبية، والألمنيوم والصلب في الصين.

ووفقًا لما أوردته، فقد يقرأ بايدن من قواعد اللعبة الترامبية التي يعود تاريخها إلى منتصف الثمانينيات، وهو تحول سيئ من جانب البيت الأبيض الذي بدأ بالتعهد برفع مستوى اللعبة التنافسية الأمريكية ومقاومة سياسات الحماية التي ميزت رئاسة ترامب في الفترة 2017-2021.

والمشكلة التي يواجهها المتنافسان الرئاسيان في انتخابات نوفمبر المقبل هي أن الاستجابات الثقيلة للتعريفات الجمركية على أوجه القصور التجارية تحاول تنشيط النظام الاقتصادي الذي لم يعد موجودًا.

ويقول تيم هسياو، المحلل في بنك مورجان ستانلي: "في نهاية المطاف، نعتقد أن الحمائية من الغرب يمكن أن تظل عبئا على المدى القريب بالنسبة لصانعي السيارات الكهربائية، وقطع الغيار الصينيين الذين يهدفون إلى التوسع العالمي السريع، لكننا نعتقد أنه من غير المرجح أن يوقف تقدم الصين في مجال السيارات الكهربائية على المدى الطويل".

ومن دون اتخاذ خطوات لتخفيف أسواق العمل، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الابتكار وتمكين المرأة، فإن ارتفاع مؤشر كوسبي لن يؤدي إلى إثراء الغالبية العظمى من سكان كوريا البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وفي فترة ولاية ثانية، سيكون من المؤكد أن يحاول ترامب مرة أخرى جعل سياسات حقبة الثمانينيات عظيمة مرة أخرى، إن خطته الخاصة بفرض رسوم جمركية بنسبة 60٪ على جميع البضائع الصينية وتجريد بكين من وضع "الدولة الأكثر رعاية" هي منغمة باللون البني الداكن. 

الموسم الرئاسي الانتخابات الامريكية الصين أمريكا المنافسة الشرسة

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