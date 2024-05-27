الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح أعمال تطوير الملعب الخماسى بمركز التنمية الشبابية فى شرم الشيخ

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويرافقه الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، أعمال التطوير والإضاءة الخاصة بالملاعب الخماسية بمركز التنمية الشبابية بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على افتتاح أعمال التطوير بالتوافق مع بداية إجازات نهاية العام للطلبة والشباب حتي يكون الملعب الخماسي متنفس رياضي لملاء أوقات فراغهم بممارسة الرياضة وأنشطتها المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية، قائلا إننا نتواجد بشكل مكثف وفعلي في كافة محافظات الجمهورية ونسير بخطي ثابتة ومتقدمة في أعمال التطوير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في أحقية الشباب والأسر المصرية في توفير البنية الرياضية والشبابية التي تتكفل لهم بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية بتلك المنشات والتي يتم العمل علي تطويرها وتنميتها ليستفاد بها الشباب والأسرة المصرية.

فيما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكل مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وعقب الافتتاح غادر وزير الشباب والرياضة محافظة جنوب سيناء بعد حضوره ختام منافسات بطولة الهجن التي أقيمت اليوم.

وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء مديرية الشباب والرياضة الدكتور خالد فوده محافظ خالد فودة محافظ جنوب سيناء

مواد متعلقة

وزير الرياضة يشهد المؤتمر الختامي لملتقي شباب المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

مصر تخفض صادرات الكهرباء لأدنى مستوى فى 2024.. و"الإحصاء" يعلن مؤشرات جديدة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

مصدر أمنى: عنصر التأمين الشهيد تعامل مع مصدر نيران لاشتباكات وقعت بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح