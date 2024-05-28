أستاذ استثمار: منظومة الدعم لا تسير بشكل عادل وحان الوقت لتغييرها

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إنه قد حان الوقت للنظر لقضية الدعم بعين الاعتبار، حيث تتحمل الدولة المصرية أعباء كثيرة بسبب هذا الدعم، فضلا عن أن الدعم قد لا يصل في بعض الأوقات لمستحقيه، وبالتالي يجب النظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار.

إلغاء الدعم تدريجيًا

وأكد الدكتور محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن منظومة الدعم لا تسير بشكل عادل على المواطنين، حيث قد يصل الدعم لأشخاص لا تستحق ذلك.

رعاية المواطنين

وأضاف في حديثه، أنه يجب النظر في الدخل الحقيقي والخفي للمواطنين، وذلك من أجل تحديد المواطنين الأولى بالرعاية في الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه قد ثبت علميًا أن الدعم العيني لا يصل لمستحقيه في الدولة المصرية.

وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح حجم الدعم المقدم للمواطن، سواء على مستوى رغيف الخبز أو البترول والكهرباء.

ولفت الحمصاني، إلى أن الانعكاسات الدولية زادت من فاتورة الأعباء الملقاة على عاتق الموازنة العامة، والدولة حريصة على استعادة توازن الاقتصاد المصري من خلال عملية الإصلاح، ومراعاة محدودي الدخل.