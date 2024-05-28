الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرقا سيارة وحرقاها.. حبس أخطر تاجرى مخدرات فى المنوفية

حريق سيارة - صورة
حريق سيارة - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس عنصرين جنائيين من تجار المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهمهما بحيازة مخدرات، وحرقهما سيارة  قاما بسرقتها لإخفاء معالمها بمحافظة المنوفية.

وكان قد أقر المتهمان أمام جهات التحقيق، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى  فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامي وأقر المتهم الأول بارتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة المشار إليها بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبى واقعة سرقتها (لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة). 

 

كان قد تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بنشوب حريق بسيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك إحتراقها بالكامل، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من  الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 5  كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عنصرين جنائيين تجار المخدرات محافظة المنوفية تشكيلا عصابيا الاتجار بالمواد المخدرة مركز شرطة السادات

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