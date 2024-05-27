cbc: الاحتلال منع 28 شاحنة مساعدات من العبور لغزة (فيديو)

قال محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء" إن 160 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية عبرت اليوم لقطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، لتقديم الدعم للسكان المحاصرين، ومع ذلك، رفضت سلطات الاحتلال دخول 28 شاحنة تحمل مواد غذائية وطبية وإيوائية إضافة إلى 8 شاحنات وقود.

وأكد زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر CBC، أن الوقود يعد شريان الحياة في هذا التوقيت لسكان قطاع غزة، حيث بدأت المستشفيات في التوقف عن العمل بسبب نقص الوقود.

أشار إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع هى مساعدات مصرية خالصة في إطار الجهود المستمرة؛ لتخفيف معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.