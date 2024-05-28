سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-50-2024

يحرص آلاف المواطنين المسافرين للخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2024 عبر جوجل، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية استقرارًا بالأسعار مقارنة بآخر تحديث له، حيث بلغ في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو قيمة 47.02 جنيه للبيع، ومبلغ 46.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2024

وفي هذا الإطار تقدم «الدستور» بهذه السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في البنك المركزي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، نحو مبلغ 47.02 جنيه للبيع، و46.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في بنك مصر بختام التعاملات الصباحية 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار اليوم خلال في بداية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، نحو مبلغ 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في بنك الإسكندرية، عند مبلغ 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الثلاثاء نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 47.30 جنيه للبيع و47.20 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 47.10 جنيه للشراء، و47.24 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 51.17 جنيه للشراء، و51.33 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء: 60.07 جنيه للشراء، و60.28 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.49 جنيه للشراء، و153.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.82 جنيه للشراء، ومبلغ 12.86 جنيه للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام ستعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.