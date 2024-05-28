الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 28-50-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص آلاف المواطنين المسافرين للخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2024 عبر جوجل، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية استقرارًا بالأسعار مقارنة بآخر تحديث له، حيث بلغ في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو قيمة 47.02 جنيه للبيع، ومبلغ 46.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28/ 5/ 2024

وفي هذا الإطار تقدم «الدستور» بهذه السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في البنك المركزي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري، نحو مبلغ 47.02 جنيه للبيع، و46.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في بنك مصر بختام التعاملات الصباحية 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار اليوم خلال في بداية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، نحو مبلغ 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، في بنك الإسكندرية، عند مبلغ 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم الثلاثاء نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 47.30 جنيه للبيع و47.20 جنيه للشراء.

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ8 ملايين جنيه

"الوزراء" يضيف التغيرات فى أسعار صرف العملات لمعايير المحاسبة المصرية

أسعار العملات في مصر اليوم البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 47.10 جنيه للشراء، و47.24 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 51.17 جنيه للشراء، و51.33 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء: 60.07 جنيه للشراء، و60.28 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 153.49 جنيه للشراء، و153.98 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.82 جنيه للشراء، ومبلغ 12.86 جنيه للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام ستعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

اعرف سعر الدولار اليوم الاثنين 27-5-2024 في البنوك خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الاثنين 27-5-2024 والعملات الأجنبية في البنوك منتصف التعاملات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل.. إعلام عبرى: حدث صعب وقعت به قواتنا.. وفقدنا الاتصال

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل.. قصف مدفعى وجوى يستهدف المناطق الوسطى والغربية والشرقية من رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلي تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح