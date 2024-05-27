الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوجاع رفح الفلسطينية.. الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطينى يكشف التفاصيل

نيبال فرسخ،
نيبال فرسخ،

أوضح نيبال فرسخ، الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية بعد قصف العدوان الإسرائيلي خيام النازحين: "إن الوضع هو غير إنساني والذي لا يمت للإنسانية بصلة، وهو يزداد سوءا في كل ساعة". 

أضاف فرسخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر قناة المحور، أن آخر المجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق المدنيين العزل في رفح، كانت استهداف المدنيين العزل الذين كانوا نازحين ومتواجدين داخل خيم في منطقة شمال غرب رفح بمنطقة تعتبر إحدي المناطق التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، ليتم قصف خيم النازحين في ساعات متأخرة من الليل، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في الخيم، وبقي الضحايا عالقون داخل الخيم المحترقة.

رفح الفلسطينية قصف رفح الفلسطينية إسرائيل الهلال الأحمر الفلسطيني

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