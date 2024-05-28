وزارة الرياضة تفتش على 30 ناديًا ومركز شباب بالجيزة والإسماعيلية

في إطار تفعيل مبادرة مصر بلا غرقي للاستعداد لموسم الصيف وضمان سلامة المواطنين أثناء ممارسة الأنشطة المائية، أجرت اللجنة الفنية لتقييم تأمين المسطحات المائية والمشكلة من خبراء الإنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، وأعضاء من وزارة الشباب والرياضة والمديريات والمنوطة، تفتيشًا على حمامات السباحة الموجودة في الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظتي الجيزة والإسماعيلية.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتهدف إلى الالتزام بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية، والتأكيد على جاهزية تلك الحمامات لاستقبال الموسم الصيفي وضمان سلامة المواطنين.

من جانبه، تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة، أن: "الطفرة والتدشين للمنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، جاءت وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، مع تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد".

وأشار الوزير إلى أن هذه الإنجازات التي حققتها الوزارة هي إنجازات للدولة المصرية في ضوء رؤية الرئيس السيسى، لنرى سويًا مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدمًا الشكر والتقدير للرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد الرئيس السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات، والتطور المذهل في البنية التحتية الرياضية.

وتمتلك وزارة الشباب والرياضة (6430) منشأة شبابية ورياضية، وهى مراكز للشباب والأندية الرياضية والأندية الخاصة وأندية الشركات ومراكز ووحدات الطب الرياضى والمدن الشبابية والرياضية ومركز التعلم والابتكار الشبابي والمنتديات والمعسكرات ومراكز التنمية الرياضية والاستادات وحمامات السباحة بمراكز الشباب وصالات الأنشطة والصالات المغطاة ومشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية وغيرها.