الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين

الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين

رابط تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين، ازدادت محركات البحث على جوجل بتلك الكلمات الدلالية، من المعلمين الذين يرغبون في الحصول على درجات الترقي.

تسجيل ترقيات المعلمين 2024

وينشر "الدستور" في التقرير التالي رابط الدخول على الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث أعلنت الأكاديمية، عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، مواعيد تدريبات المعلمين المرشحين للترقي بجميع محافظات الجمهورية للمعلمين المستوفيين لشروط الترقية.

ترقيات المعلمين.. رابط تسجيل دخول الأكاديمية المهنية للمعلمين لاستخراج ملف الانجاز


كما أعلنت عن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين الواردة في القانون رقم 156 لسنة 2007، والتي تتضمن المعلمين، والمديرين، والموجهين، أعلنتها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتشدد  الأكاديمية، بضرورة التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا.

خطوات تقييم أداء المعلم

ويتم تقييم أداء المعلم للحصول على 100 نقطة تكون موزعة طبقًا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

أولًا: استيفاء البرنامج التدريبي المحدد، ويخصص اللازم له 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

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"التعليم" تحدد مواعيد حجز برامج التنمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية.. مستند

ثانيًا: ملف إنجاز المعلم، يتكون من 10 بنود مهنية عامة، يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة، تقييم المعلم من قبل شيخ المعهد يخصص له 10 نقاط طبقًا لبنود الاستمارة المرفقة، تقييم المعلم من قبل الموجّه الفني يخصص له 10 نقاط طبقًا لبنود الاستمارة المرفقة.

يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول، إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف "معلم أول أ"، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه، مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول.

ثالثًا: بيانات كشوف المستوفين الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي على النحو الآتي: 
1- كود المعلم.
2- الاسم الرباعي.
3- تاريخ التعيين.
4- جهة العمل.
5- الوظيفة الحالية على الكادر.
6- تاريخ شغلها.
7- المؤهل الأعلى.
8- تقرير الكفاية. 
9- نقاط استيفاء البرنامج التدريبي.
10- نقاط ملف الإنجاز.
11- نقاط استمارة تقييم أداء المعلم من قبل المدير.

لتكون نقاط استمارة تقييم المعلم من قبل الموجّه الفني- مجموع النقاط (100) نقطة.

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