دبلوماسى سابق: ما يحدث فى غزة "مذابح" وليست حربًا

قال جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الوضع معقد للغاية في فلسطين في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، ونقص أشكال الحياة هناك.

وأضاف بيومي عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الاثنين، المذاع على فضائية "DMC" أن ما يحدث في غزة "مذابح" ولا يصح إطلاق عليها حربا.

أشار إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت ومازالت دائمة الدعم لفكرة "حل الدولتين" في فلسطين، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لمصر تعتبر من القضايا المهمة.

ونوه إلى أن من شرف العسكرية أن الجندي المقاتل يحارب جندي مقاتل، إنما يقتل أكثر من 70% أطفال وسيدات وشيوخ لا يحملون السلاح: "ده اخترع جديد من إسرائيل"، حيث ندد بالوحشية والعنف الذي يمارسه بنيامين نتنياهو.