الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: مصر تستورد غاز طبيعى بـ 476.3 مليون دولار خلال شهرين

غاز طبيعي
غاز طبيعي

سجلت واردات مصر من الوقود بأنواعه تراجعًا إلى حدود 2.017 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقابل 2.026 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 8.7 مليون دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات البترول والفحم

وأشار تقرير التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات البترول الخام سجلت أكبر تراجع إلى مستوى 4.9 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقابل 481 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 476 مليون دولار، كما انخفضت واردات الفحم بأنواعه إلى 85.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 111.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 26.4 مليون دولار.

واردات الغاز الطبيعى

فى المقابل، ارتفعت واردات مصر من منتجات البترول إلى نحو 1.4 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2024 مقابل 1.030 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 419.9 مليون دولار، كذلك ارتفعت وارداتها من الغاز الطبيعى إلى حدود 476.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 400.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

يذكر أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 7.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 702.9 مليون دولار، فيما سجلت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم 12.6 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 949.1 مليون دولار.

الاحصاء واردات مصر الوقود منتجات البترول الغاز الطبيعي

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