ملتقى النص الجديد ينظم "أمسيه فؤاد قاعود" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الخميس

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية بعنوان “فؤاد قاعود”، وذلك ضمن فعاليات ملتقى النص الجديد، مساء الخميس 6 يونيو الساعة 7 مساءً بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

من الشعراء المشاركون؟

ويشارك في فعاليات الندوة كل من الشعراء خالد محمود ويونس أبوسبع ونورا عثمان، ويدير الأمسية الكاتب والشاعر إبراهيم المصري.

‎أما عن الشاعر فؤاد قاعود من مواليد 5 أبريل عام 1936 بالإسكندرية، ولم يتلق تعليما إلزاميا بل كان يعمل في ورش ومطابع الإسكندرية، وعمل فتـرة في محل تـرزي للشاعر عبد العليم القباني، وكـان ملتـقى لشعـراء وزجـالى الإسكندرية ثم عمل كعامل سويتش في إذاعة الإسكندرية، وكان قـد اشتهر ببراعته في فن الشعر والزجل وتأثر بـبيرم التونسي والمتنبى إلى أن ألتقي بالشاعر الكبير صلاح جاهـــين وانتقل إلى القاهرة عام 1963.

‎في بداية الثمانينات ترأّس الشاعر فؤاد قاعود تحريـر مُلحق صباح الفل وكان يقدم فيه أزجالا شعريـة، واعتبـارًا من الرُبع الأخيـر من عام 1986 بدأ يقدم باب الفرازة، حيث كان يقدم الأشعـار المتميـزة التى تصـل إليه من القراء ويعلق عليهم ومن هؤلاء الذين قدمهم فؤاد قاعـود الشاعر جمال بخيت وقد كان شديد الانتماء للبسطاء شديـد الحساسـة.

من أبرز أعمال فؤاد قاعود: لا اعتراض – دار العالم الجديد – 1977، المواويل – كراسات الفكر المعاصر 1978، الخروج من الظل، مكتبة مدبولي 1997، الصدمة – مدبولي 1977، ضمبر المتكلم – الأحمدي للنشر 2002.

وتغنى بكلمات الشاعر فؤاد قاعود بعض الأصوات الغنائية من كبار الفنانين والملحنين في العالم العربي الفنان الكبير سيد مكاوي “زرع الشراقي”، وكذلك غنى له الشيخ إمام “وهبت عمري”.