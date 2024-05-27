الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مارسيال يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

مارسيال
مارسيال

أعلن الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد بشكل رسمي اليوم الاثنين، رحيله عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

وكتب مارسيال بيانًا قال فيه: “أود أن أشكرك المشجعين من أعماق قلبي على كل ما فعلتموه من أجلي. أغانيكم وتشجيعكم وحبكم للنادي هي ذكريات ستظل محفورة في قلبي إلى الأبد”.

وواصل: “منذ قدومي في عام 2015، كان لي شرف كبير بارتداء هذا القميص واللعب أمامكم، أفضل المشجعين في العالم! لقد كنت دعمًا لا يتزعزع، خلال الأوقات الجيدة والصعبة. لقد كان شغفكم وولائكم مصدرًا دائمًا للتحفيز بالنسبة لي”.

وأتم: "سيبقى مانشستر يونايتد دائمًا في قلبي".

وشارك مارسيال في 19 مباراة مع يونايتد في مختلف البطولات وسجل هدفين وصنع هدف آخر. وتعد مجموع الدقائق التي شارك بها مارسيال 629 دقيقة. 

وانتقل مارسيال إلى يونايتد من موناكو مقابل 60 مليون يورو وحصل على جائزة الفتى الذهبي في 2015.

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