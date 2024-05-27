وزارة العمل: نتفاوض مع اليونان لزيادة مدد فرص العمل المتاحة للمصريين من 9 أشهر لعامين

قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إنه يتم التفاوض مع دولة اليونان، لزيادة مدد الوظائف المتاحة بها للمصريين، حتى عامين، حيث إن المعروض حاليا من قبل اليونان فرص عمل تتراوح مدتها من 3 أشهر إلى 9 أشهر.

وأشارت هبة، أن الوزارة تعمل حاليا على فتح أسواق عمل جديدة للمصريين بعدد من الدول بالخارج، موضحة أنه يتم حاليا توفير فرص للتدريب المهني المجانية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.



وأضافت، أنه على الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل بالخارج، التقديم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة العمل، مؤكدة أنه من لم يستطع الحصول على فرصة عمل من المعلن عنها حاليا، سيتم ترشيحه لفرص عمل أخرى تسعى الوزارة حاليا على توفيرها في عدد من الدول.

فرص عمل للشباب باليونان

كانت قد أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب بالمجال الزراعي، في دولة اليونان، فيما أكدت على ورود وظائف أخرى للوزارة بنحو 3 دول، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

فيما أشارت الوزارة، أنه يتم حاليا إعداد قاعدة بيانات للشباب الراغب في العمل بالخارج، تتضمن كافة البيانات الخاصة به، وذلك تمهيدا لترشيحه لفرصة تتناسب مع مؤهلاته والدورات التدريبية التي حصل عليها.

وأكدت أنه يتم التأكد من جميع فرص العمل التي ترد إليها قبل الإعلان عنها، والتأكد من المزايا التي سيحصل عليها العامل المصري والعائد المادي، ومدى توافر الأمان الوظيفي فيها، وذلك لضمان تقديم فرص عمل آمنة للعامل المصري قبل سفره، وأيضا تأهيل العامل نفسه على التعامل مع قوانين الدول الأخرى الذي سيلتحق بفرصة العمل بها.

وأشارت، أنه تم تدشين وحدة ما قبل المغادرة، لضمان تدريب العمل على التعامل مع قوانين الدول الأخرى.