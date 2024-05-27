الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة الأزهرى يؤكد ضرورة العمل معًا وتجاوز الأزمات لبناء الجمهورية الجديدة

اسامة الازهري
اسامة الازهري

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، في مؤتمر "بناء الجمهورية الجديدة رؤية ثقافية" بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والقس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ضمن منتدى حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أحد فنادق الإسكندرية مساء اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

وفي بداية الجلسة دعا الدكتور أسامة الأزهري الحضور لوقوف دقيقة حدادا على روح الجندي المصري الذى استشهد اليوم بمدينة رفح المصرية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أنه في ظل ما يحدث في القضية الفلسطينية فإننا نعلن التضامن خلف القيادة السياسية، وما تتخذه من إجراءات مناسبة للحفاظ على حقوق مصر.

وقال الأزهري إن مصر بلد عظيم وقادر على أن تصدر للعالم كل الخير والعطاء والإنسانية وصناعة الحضارة، وأن تحول المدخلات المحدودة التي بين أيدينا إلى إنجازات، وأهمها الإنسان المصري وهو أكبر ثروة حققت النهضة والحضارة المصرية.

وأضاف: أننا في مرحلة إطلاق الجمهورية الجديدة ومحورها الأول التنمية، بعد سنوات طويلة من اعتصار الذات لتدشين بنية أساسية لهذا البلد، مثل إنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الزراعية الكبرى، ومشروعات الطاقة النووية، وغيرها من المشروعات العملاقة القومية.

وأشار الأزهري إلى أن العقد الاجتماعي نظرية معروفة في العلوم السياسية أسسها جون لوك وجان جاك روسو وتوماس هوبز، وتتجلى أعظم صورة لها في الدستور، لكننا نحتاج الى تحويل ذلك الى عمل اجتماعي يعيد بناء جدار الثقة بين كل شرائح المجتمع من خلال الوعي والثقافة والتلاحم فلا بد من بناء عقد اجتماعي جديد، وبناء الثقة بين جميع أبناء الشعب مسلمين وأقباطا، وأبناء الصعيد وأبناء النوبة، ولا بد من إزالة أي احتقان، وإعادة بناء جدار الثقة هو أساس الجمهورية الجديدة.

أسامة الأزهري يصل مزرعة "وفرة" للمشاركة في مؤتمر بنك الطعام بالبحيرة

 وطالب بضرورة العمل معا من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وبناء عقد اجتماعي جديد، وإعلاء مصلحة الوطن، والتحرر من كل عوامل التشتت والقلق، وتجاوز كافة الأزمات.

خلال مؤتمر الهيئة القبطية الازهري يبدا كلمتة أحمد الحداد

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