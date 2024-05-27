محلل سياسى: إسرائيل تعتبر نفسها "دولة فوق القانون"

قال الكاتب والمحلل السياسي جمال زقوت إن هناك دولًا تحولت في موقفها من دعم إسرائيل من كلام متوازن إلى المصارحة بأن ما يحدث هو مجزرة حقيقية بالشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الضغوط الشعبية قوية وتؤتي ثمارها.

أضاف زقوت، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" اليوم الإثنين، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن إسرائيل تعتبر نفسها "دولة فوق القانون" وتنعم بحماية الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه إلى أن ما يحدث في قطاع غزة، أبشع مما حدث في الحرب العالمية الثانية، مشيرًا أنه لا بد من استثمار هذه التحولات الدولية تجاه إسرائيل في دعم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية.

أشار زقوت إلى أن الولايات المتحدة توفر الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، فواشنطن شريكة في الحرب على قطاع غزة، وكل المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.